منطقة من العراق تستعد لاحتضان حدث كبير بهدف تغيير هويتها الادارية

2020/09/08 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا رئيس الحكومة المحلية في محافظة حلبجة آزاد توفيق، الثلاثاء، البرلمانيين من الاحزاب والقوى السياسية كافة في اقليم كوردستان بالتواجد بالمحافظة يوم 22 من شهر ايلول/ سبتمبر الجاري لحضور التوقيع على مذكرة رسمية سيتم توجييها الى الحكومة الاتحادية للإعتراف بحلبجة المحافظة الـ19 في العراق.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (8 ايلول 2020)، انه "في تاريخ 22 من الشهر الجاري سنعلن عن حدث كبير في المحافظة"، مردفا بالقول انه "لدينا 3 مذكرات احداها سنوجهها الى الحكومة العراقية بشأن الاعتراف بحلبجة محافظة رسمية، والاخرى الى حكومة اقليم كوردستان تتعلق بالاستثمار وتوفير الخدمات، والثالثة تخص فتح سوق "سازان" الحدودية مع ايران، مؤكدا ان افتتاح هذا السوق سيعود بالمنفعة الاقتصادية على المحافظة.

واضاف "نامل خلال التاريخ المذكور ان يحضر البرلمانيون من الكتل الكوردستانية كافة، وان نقدم تلك المذكرات الى الحكومتين العراقية واقليم كوردستان، وان يعمل البرلمانيون الكورد على قضايا الاعتراف بحلبجة محافظة، وتقديم الخدمات وتطوير الاستثمار لها وفتح سوق "سازان" الحدودية مع ايران.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم السابق في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

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