الأنواء ترجح نهاية منخفض حراري مستمر منذ 5 شهور وتعلن توقعاتها للأيام المقبلة

2020/09/08 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ،الثلاثاء، زوال المنخفض الحراري الموسمي الهندي الذي بدأ في آيار الماضي، فيما توقعت انخفاض درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الجاري.

وبين مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي " نسخة منه، اليوم (8 أيلول 2020) ، إن "درجات الحرارة التي ارتفعت في البلاد منذ بداية الشهر الجاري، ستنخفض لتعاود معدلاتها الطبيعية في الأسبوع الحالي".

وأضاف، أن "سبب الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى المنخفض الموسمي الحراري الهندي الذي بدأ شهر آيار من العام الحالي، وسيتلاشى هذا المنخفض تقريباً نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر تشرين الأول المقبل". وتابع الجابري، "من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جداً يوم الجمعة المقبل".

واضاف، أن "الهيئة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي"، لافتا إلى أن "درجات الحرارة في البلاد تشهد استقرارا مع ارتفاع طفيف من درجة إلى درجتين في المنطقتين الوسطى والجنوبية يوم الجمعة ويستمر حتى الاثنين المقبل ثم تعاود معدلاتها الطبيعية".

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