الحكيم يبحث مع وفد برلماني قانون الانتخابات والدوائر المتعددة

2020/09/08 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وفد نيابي برئاسة النائبة فيان صبري، مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ملف الانتخابات المقبلة وقانونها وموضوع الدوائر المتعددة.

‏‎وقال بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، تلقت “تقدم” نسخة منه ، ان “وفد نيابي برئاسة النائب فيان صبري القاضي وورفقة النواب بشار الكيكي وميادة النجار وريبوار هادي وهندرين لزكين ، التقى، يوم امس الاثنين، عمار الحكيم”، مبينا ان ‏‎”الوفد قدم خلال اللقاء تهانيه وتبريكاته الى الحكيم بتشكيل تحالف عراقيون الذي يرأسه اضافة الى بحث سبل تعزيز التواصل المشترك والتعاون الثنائي واستمرار اللقاءات المتبادلة”.

‏‎واضاف البيان، ان “اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق والازمة الصحية وموضوع الانتخابات القادمة وحسم ما تبقى من قانون الانتخابات وموضوع الدوائر المتعددة وقانون المحكمة الاتحادية والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وسبل تعزيزها”.

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