فيضانات السودان تهدد مناطق أثرية.. والمنازل المدمرة فاقمت معاناة السكان

2020/09/08 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف فيضان النيل أكثر من 100 قتيل في السودان، وأضرارا لحقت بـ 100 ألف منزل، ولا تزال المياه تهدد آثارا تاريخية بالبلاد، في مناطق تبعد أكثر من 500 متر عن مجرى النهر.

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