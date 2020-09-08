فرق الدفاع المدني تنقذ عائلات من حريق اندلع بمبنى سكني بمنطقة الكرادة

2020/09/08 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة بغداد، من انقاذ عدد من العائلات المحاصرة نتيجة اندلاع حريق بمبنى سكني بمنطقة الكرادة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، ان فرقها قامت بالتدخل والسيطرة على حريق داخل بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في شارع ابو نؤاس بمنطقة الكرادة، كانت بداية اندلاعه من داخل مولدة كهربائية في سرداب المبنى، مبينة ان تلك الفرق باشرت بعمليات مكافحة النيران، واخراج العوائل مع إعطاء الاولوية للاطفال والنساء فالرجال، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثة صاحب المولدة الذي فارق الحياة بسبب الحريق.

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