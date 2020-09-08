الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار موازنة 2020 الأسبوع المقبل

2020/09/08 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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في إجراء جديد يتعلق بتصميم الحكومة على إنهاء الخلافات في قانون موازنة العام المقبل.

كشف أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه رسمي للكاظمي بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة الإتحادية للأشهر المتبقية من العالم الحالي بداية الأسبوع المقبل.

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