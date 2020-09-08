العراق يسجل موقفاً وبائياً “مرتفعاً” بكورونا مقارنة باليومين السابقين…انخفاض لافت بالوفيات

2020/09/08 | 17:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي للاصابات بكوفيد ١٩ في العراق ليوم الثلاثاء الموافق ٨ ايلول ٢٠٢٠ الصادر من وزارة الصحة والبيئة.

وجاء الموقف الوبائي كالاتي:

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