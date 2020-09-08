2020/09/08 | 17:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..الاعلان عن تأسيس رابطة اندية الدوري الممتاز لكرة القدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



الاعلان عن تأسيس رابطة اندية الدوري الممتاز لكرة القدم first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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