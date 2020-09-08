2020/09/08 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4894 اصابة بـ وباء كورونا و 3465 حالة شفاء اضافة الى وفاة 68 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 6 دقائق

التربية تحدد الـ14 من أيلول موعداً لامتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية في مدارس الخارج

منذ 3 ساعات

وزير الصحة يصادق على قرار منح شهادات التخرج لخريجي الكليات الطبية (وثيقة)

منذ 7 ساعات

وزير التربية: وضعنا خارطة طريق متقدمة لمكافحة الأمية الهجائية

منذ 8 ساعات

مجسران عملاقان يدخلان الخدمة خلال الاسبوع المقبل في بغداد

منذ 8 ساعات

مصرف الرافدين يعلن شمول دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية

منذ 21 ساعة

مؤسسة الشهداء: عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500 شخص

منذ 22 ساعة

الصحة والسلامة الوطنية تصدر عدة قرارات ابرزها تحديد نسبة 50٪ لدوام الموظفين

منذ 24 ساعة

امانة بغداد تعلن تأهيل اغلب الاشارات المرورية في بغداد

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4314 اصابة و77 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

غرامات كبيرة على المركبات التي تسير بعكس اتجاه السير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4894 اصابة و68 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4894 اصابة و68 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).