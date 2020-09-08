التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية خارج العراق

2020/09/08 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، تحديد الـ14 من شهر أيلول الجاري موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، في مدارس خارج العراق للعام الدراسي 2019 – 2020 . وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2020)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى، بأن امتحانات التلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)، في مدارس خارج العراق ستكون يوم الأثنين المصادف 14 أيلول الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً".

وأشار البيان إلى انهُ "سيتم تحديد الجدول الامتحاني من قبل إدارات المدارس، مع التأكيد بإتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أرواح وسلامة ابنائنا الطلبة من وباء كورونا" .

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