ملك الاردن يزور فرنسا لاجراء مباحثات مع ماكرون

2020/09/08 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الاردن /- غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بلاده متوجها الى فرنسا في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتناول علاقات الصداقة بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

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