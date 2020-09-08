اجتماع أمني لمناقشة الاستعدادات والترتيبات المتخذة لتأمين العملية الانتخابية

2020/09/08 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد في وزارة الداخلية اجتماعا للجنة الامنية العليا للانتخابات، لمناقشة من أجل اكمال الاستعدادات والاجراءات للعرس الانتخابي القادم.

وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق عماد محمد محمود ناقش مع القادة الأمنيين الاستعدادات والترتيبات المتخذة لتأمين العملية الانتخابية، وحماية مراكز الاقتراع وتوفير بيئة امنة لسير العملية الانتخابية، موجها باتخاذ كافة التدابير الامنية واللوجستية والتعاون مع القطعات فيما بينها.

وأضاف، أن جميع مفاصل وزارة الداخلية على أهبة الاستعداد والجاهزية من اجل انجاح الانتخابات، وحماية المواطنين خلال ممارسة حقهم الديموقراطي بكل سهولة وشفافية.

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