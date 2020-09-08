روما يعلن رسميا انتقال كولاروف إلى إنتر ميلان

2020/09/08 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي روما الإيطالي، عن انتقال المدافع ألكسندر كولاروف إلى إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء.





وقال روما بموقعه على الإنترنت، إن كولاروف البالغ عمره 34 عاما انتقل إلى إنتر مقابل 1.5 مليون يورو (1.76 مليون دولار)، إلى جانب نصف مليون يورو بحد أقصى كحوافز.

وأضاف روما أنه يتمنى كل التوفيق للاعب الصربي الذي خاض 132 مباراة في ثلاثة مواسم، سجل خلالها 19 هدفا.

ويحمل كولاروف خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، وسبق له اللعب في لاتسيو قبل أن يخوض تجربة طويلة في مانشستر سيتي حتى 2017.

محمد

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