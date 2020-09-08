حقوق الانسان: مستعدون لتكثيف الجهود من اجل كشف مصير المغيبين

2020/09/08 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد : الفرات نيوز } التقى وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بعدد من أسر المغيبين و اهالي القرى والمزارعين في المناطق المدمرة في ديوان محافظة كركوك لسماع مطالبهم وشكواهم.





وذكرت المفوضية في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه أن "وفد المفوضية برئاسة عقيل الموسوي ومشاركة اعضاء المجلس انس اكرم محمد و مشرق ناجي وثامر الشمري وفيصل عبدالله ) التقى بعدد من الأسرمن أسر المغيبين و اهالي القرى والمزارعين في المناطق المدمرة في ديوان محافظة كركوك للاستماع مطالب ذوي المغيبين وشكاواهم وتسلم طلبات التعويضات لأبناء القرى التي دمرها الارهاب وشكاوى المزارعين في المناطق المحررة ".

ومن جانب آخر اعلن رئيس المفوضية عقيل الموسوي عن" أستعداد المفوضية وكجزء من مهامها الدستورية لتكثيف الجهود لكشف مصير المغيبين والتنسيق مع الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم لأنصاف ذويهم التوصل إلى نتائج مرضية" .

أكد الموسوي أنه سيتم "حل المشاكل العالقة والخاصة بملف التعويضات للمدن والقرى المحررة والمزارعين في المناطق المختلف عليها وبما يضمن الحقوق."

آية حسين

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