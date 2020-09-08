2020/09/08 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد الـ14 من شهر أيلول الجاري موعداً لبدء امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية للمراحل (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق للعام الدراسي 2019 – 2020 .





وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى ، بأن امتحانات التلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق ستكون يوم الأثنين المصادف 14 أيلول الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً”.

وأشار البيان إلى ، انهُ “سيتم تحديد الجدول الامتحاني من قبل إدارات المدارس، مع التأكيد بأتباع كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على ارواح وسلامة ابنائنا الطلبة من وباء “كورونا” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية في مدارس الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية في مدارس الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).