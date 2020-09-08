المتحدث باسمه: الكاظمي وجه بالتحقيق في الاعتداء على القوات الامنية بآلات جارحة

2020/09/08 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد ملا طلال - المتحدث باسم رئيس الوزراء

الكاظمي وجه بالتحقيق في الاعتداء على القوات الامنية بآلات جارحة

الحكومة تؤكد التزامها بحماية التظاهر السلمي والسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين

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