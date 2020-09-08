اللقاح الروسي “سبوتنيك V” يدخل التداول العام

2020/09/08 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.وقال المكتب الإعلامي ل‍وزارة الصحة الروسية : “خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء […]

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