600 مليار دينار… المباشرة بصرف الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة

2020/09/08 | 17:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن وزارة التجارة، الثلاثاء، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصول الحنطة هذا العام بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على دفع المستحقات وفق الية تقرها الوزارات المعنية .وقالت الوزارة في بيان، انهحصلت مصادقة مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء التجارة والمالية والزراعة ومستشار رئيس الوزراء، لصرف دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة الذي تم تسويقه هذا العام.

واضاف البيان، انه”تمت الموافقة على صرف الدفعة بواقع 600 مليار دينار، حيث تم تحويل 77 مليار الى وزارة الزراعة و523 الى وزارة التجارة، واوعزنا الى الشركة العامة لتجارة الحبوب بوضع الية لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين حسب الاسبقية في تسويق المحصول بكل شفافية وحسب اسبقيات تسليم المحصول وبما يضمن شمول جميع الفلاحين في مناطق البلاد “.

واوضحت الوزارة، اننا”نتابع صرف الدفعات المقبلة من المستحقات، في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بدفع مستحقات الفلاحين خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وتبعا لخطة الوزارة الرامية بانهاء توزيعها قبل نهاية العام الحالي”.

وكانت وزارة التجارة قد اطلقت دفعتين لمستحقات الفلاحين والمزارعين في وقت سابق من هذا العام من خلال صرف مبلغ ٣٥٣ مليار عراقي “.

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