عائلة ناظم شاكر تدعو العراقيين بالدعاء لتجاوز حالة الكابتن الحرجة

2020/09/08 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ما زال الغموض يكتنف الحالة الصحية لنجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر، الذي يرقد في العناية المركزة في مستشفى شار بمحافظة أربيل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، بعد أن تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي شائعات عن صعوبة وضعه الصحي ووصفته بالحرج.

وقال نجل الكابتن ناظم شاكر، في تصريح لوسائل اعلام محلية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (8 ايلول 2020)، ان الحالة الصحية لوالده استقرت ليلة الاثنين قليلا، لكن سرعان ما تغير وضعه الصحي الى الاسوء، مبينا ان الكادر الطبي يحاول جهد الامكان تقديم كل الامكانيات المطلوبة لتمكين الكابتن من استعادة حالته الصحية.

واضاف نجل الكابتن ناظم شاكر ان المطلب الوحيد لتحسن حالة والده هو الدعاء من العراقيين والمحبين لوالده لانه يمر بأسوء فترة صحية بحياته.





وأرسل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين فريقا طبيا إلى أربيل لمتابعة حالة شاكر، وتحدث رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد وهيب لوسائل إعلام عراقية عن وضع النجم الدولي السابق، وقال إنه ما زال يعاني من فايروس كورونا، ولم يتعاف منه وهنالك مضاعفات في القلب.

وقبل ذلك تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زميله شاكر في المشفى واطلع على حالته الصحية، وأعرب عن استعداده التام لنقل شاكر خارج العراق للرعاية الطبية إذا لزم الأمر.

نبعث رسالة اطمئنان الى الاوساط الرياضية والجماهيرية عن صحة الكابتن ناظم شاكر واستقرارها الان اذ ينال الدعم الطبي اللازم والعناية الفائقة ونتعهد باستعدادنا التام لنقله خارج العراق للرعاية اذا لزم الامر ، ونقدم شكرنا البالغ الى الملاكات الطبية والمسؤولين في المركز والاقليم pic.twitter.com/G5LNO8UoYp

— عدنان درجال - Adnan Darjal (@ADarjal) September 5, 2020

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