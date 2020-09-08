ملا طلال: مجلس الوزراء أقرّ مقترحاً يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا

2020/09/08 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، عن تخصيص جلسة طارئة مطلع الاسبوع المقبل لاقرار الموازنة".



وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (8 ايلول 2020)، ان "مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قرر تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة".

واضاف ملا طلال ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الداخلية بالتحقيق بحوادث الاعتداء على القوات الأمنية"، مبيناً ان "الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين".

واكد ملا طلال ان "الحكومة ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين"، مشيراً الى ان "الكاظمي وجّه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة".

وكشف ملا طلال ان "مجلس الوزراء أقر مقترحاً يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا"، لافتاُ الى انه "سيبدأ تنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة".

واشار ملا طلال الى ان "رئيس الوزراء وجّه بمتابعة الوزارات المتلكئة في إكمال خطوات الحكومة الإلكترونية"، مؤكداُ "الموافقة على تنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب".

يتبع ..

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