مؤشر الحرارة يتراجع في العراق خلال أيام.. المنخفض الهندي يغادر نهاية الشهر

2020/09/08 | 18:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ،الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة...

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