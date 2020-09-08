2020/09/08 | 18:13 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]تحدث النجم الألماني، توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني عن قضية انتقال قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي شغلت عالم الكرة، قبل أن يعلن الأخير بقاءه في ناديه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ريال مدريد عن ميسي: لا نريده ولا يريدنا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ريال مدريد عن ميسي: لا نريده ولا يريدنا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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