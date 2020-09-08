ملا طلال لواع: توصلنا إلى تفاصيل دقيقة عن مطلقي الصواريخ

2020/09/08 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: الأسبوع الحالي سيشهد انخفاض درجات الحرارة

توقعت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الجاري، مرجحة زوال المنخفض الحراري الموسمي الهندي الذي بدأ في شهر آيار الماضي.

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