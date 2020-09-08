تدمير 3 اوكار لداعش وتطهير قرى في عملية امنية بكركوك

2020/09/08 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شرعت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، بعملية امنية لتطهير مناطق وقرى في محافظة كركوك من الخلايا الارهابية.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قطعات الفرقة الآلية شرطة اتحادية شاركت بعملية أمنية لتفتيش وتطهير المناطق والقرى (طويلعة، تل عيد، صالح العجم) ضمن قاطع عمليات كركوك".واضاف" حيث جاءت هذه العملية بالاشتراك مع قوة من اللواء الالي الثالث وكتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهد الاستخباري، والتي أسفرت نتائج العملية عن العثور على 3 مضافات للعصابات الإرهابية بداخله 23اطلاقة عتاد سلاح (12,7) ومواد غذائية وملابس".واشار الى" تدمير الأوكار ورفع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي، وفقاً للسياقات".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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