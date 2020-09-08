بيانيتش يتعافى من كورونا

2020/09/08 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط نادي برشلونة والمنضم حديثا للفريق من يوفنتوس، عن تعافيه الكامل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكان بيانيتش قد تعرض للإصابة بالفيروس، في أغسطس الماضي، وعزل نفسه في المنزل لمدة 17 يوما، وفقا للبروتوكول الطبي للعملاق الكتالوني.وقال بيانيتش في تصريحات لصحيفة "سبورت": "اليوم تلقيت تأكيدا بأن الاختبار الأول سلبي، سأخضع للاختبار الثاني اليوم، وسأعرف النتيجة غدا".وإذا كانت النتيجة سلبية، بحسب صحيفة، سيسافر بيانيتش إلى برشلونة، الأربعاء أو الخميس؛ للخضوع للاختبار داخل النادي ثم الانضمام إلى التدريبات الجماعية.وكان بيانيتش انتقل إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو، إضافة إلى عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت.وأمضى بيانيتش 4 سنوات رفقة اليوفي، تُوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات وبطولة الكأس الإيطالية مرتين وكأس السوبر مرة.وخلال مواسمه الأربعة مع يوفنتوس، لعب البوسني الدولي 178 مباراة في كافة المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 22 هدفا وصناعة 41.محمد

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