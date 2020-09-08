الحكومة العراقية تعلن التوصل إلى تفاصيل دقيقة بشأن مطلقي الصواريخ

2020/09/08 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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قال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة العراقية توصلت الى تفاصيل دقيقة بشأن مطلقي الصواريخ.

وأعلن ملا طلال ، توجيهات بشأن التعيينات والقروض والمتظاهرين والمتجاوزين على القوات الأمنية، فيما أشار الى أن موازنة 2021 ستعالج قضية المتعاقدين وفق قرار 315.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق في الاعتداء على القوات الامنية بآلات جارحة"، مبينا أن "الحكومة تؤكد التزامها بحماية التظاهر السلمي والسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين والتعامل بحزم مع المتجاوزين على القوات الأمنية".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه باقتراح اسماء مدراء عامين يلتزمون بالنزاهة والكفاءة وروح القيادة، ووجه باستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت".

وتابع أن "مجلس الوزراء أقر مقترحاً سيستوعب أكثر من 2500 شخص من حملة الشهادات العليا ومن خلال الجامعات والمعاهد الأهلية".

وأشار ملا طلال الى أن "هناك قروضا للشباب من أجل فتح مشاريع تحاول تحريك الإقتصاد وتقليل البطالة"، مبينا أن "هناك منحة من البنك المركزي توزع على المصارف الأهلية تقدم كقروض للشباب"، موضحا أنه "سيبدأ تنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء والوزراء مستعدون لتنفيذ أيِّ قرار دستوري يصدر من البرلمان".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن "موازنة 2021 ستعالج قضية المتعاقدين وفق قرار 315".

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