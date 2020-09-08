ملا طلال يعلن سلسلة توجيهات حكومية احدها يخص حملة الشهادات العليا

2020/09/08 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان الاخير وجه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة، ووجه وزارة الداخلية بالتحقيق بحوادث الاعتداء على القوات الأمنية، كما أقر مجلس الوزراء مقترحا يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 أيلول 2020): "تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة"، مشيرا إلى ان "الكاظمي وجه وزارة الداخلية بالتحقيق بحوادث الاعتداء على القوات الأمنية".

وأضاف الناطق باسم رئيس الوزراء، ان "الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين"، كما انها "ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين".

وتابع، ان "الكاظمي وجه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة".

وأوضح ملا طلال، ان "مجلس الوزراء أقر مقترحا يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا".

وبين، انه "سيبدأ تنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة".

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