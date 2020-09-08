وفد اقليم كوردستان يكشف نتائج اجتماعه مع الحكومة الاتحادية

2020/09/08 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، نتائج الاجتماع الموسع المنعقد في بغداد بين وفد اربيل والحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي، في تصريح صحفي، اليوم (8 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد الطالباني اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية علي علاوي"، مضيفا أن "الاجتماع الموسع بحث المشاكل العالقة ومسائل المستحقات المالية للإقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2021".





واشار الى انه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان خاصة وفرعية لتكثيف الحوارات بشأن مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية وملف الكهرباء والمنافذ الحدودية والديون ".





وتابع أنه "من المتوقع أن تقوم هذه اللجان بعرض المتابعات ونتائج الحوارات على ضوء المواد الدستورية امام وفدي الطرفين كي يتم الاتفاق بشأنها" مبينا أن "حكومة الاقليم أبدت استعدادها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن مسائل الموارد النفطية وغير النفطية ومسائل المنافذ الحدودية ".

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