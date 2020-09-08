2020/09/08 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتابي يعتمد الكيروكراف في أحدث أعماله بغداد – ياسين ياس عرضت على مسرح الكمالية ببغداد مسرحية الحسين سر الخلود فكرة واخراج الفنان الشاب علي العتابي الذي قال لـ (الزمان) عن فكرة المسرحية ان (المسرحية تتحدث عن الشعائر الحسينية وطريقة ادائها بالطريق الكلاسيكية بعمل صامت الكيرو كراف والعمل يتناول شخصيات واقعة الطف وكيف تعامل معها حكام […]

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