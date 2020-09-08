2020/09/08 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عويّد يتابع إمتحانات طلبة الفنون الشعبية اللعب بالمساحات والألوان في معارض إلكترونية بغداد – قحطان عدنان أطلقت دائرة الفنون العامة الاثنين معرضاً فنياً ألكترونياً ، للفنان وسام جزي ، عبر موقعها الألكتروني ويحمل التسلسل 144 من سلسلة معارضها وضم 13 عملاً فنياً، للفنان جزي الذي يعتمد اللعب بالمساحات والألوان والمواضيع داخل الجسد ، فهو يجيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عويّد يتابع إمتحانات طلبة الفنون الشعبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عويّد يتابع إمتحانات طلبة الفنون الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).