2020/09/08 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاردشيان توسّع إمبراطوريتها { لوس انجلوس- وكالات – تعمل نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على توسيع إمبراطوريتها، لتجعل حياتها المهنية أكثر نجاحاً، ولذلك قدّمت علامة تجارية جديدة لـ(كي دبليو دبليو هوم).كما تستعد لإطلاق مجموعة من الأدوات المنزلية، التي سيتم بيعها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة.وأشار موقع (بيبول) أن (كي دبليو دبليو سيضم […]

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