كورونا يهاجم الكرخ بـ”شراسة”… يقترب من 34 الف اصابة !

2020/09/08 | 18:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 536 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 217 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 536 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 217 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الاستقلال 24 حالة

• قطاع الشعب 33 حالة

• قطاع الصدر 45 حالة

• قطاع البلديات الاول 11 حالة

• قطاع البلديات الثاني 31 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 54 حالة

• قطاع المدائن 14 حالة

• قطاع الاعظمية 5 حالات

– 319 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 139 حالة محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550, 537, 528, 575, 582, 516, 539, 541, 577, 519, قطاعات 55, 16, صفر, 79, 52, 54, 66, 25, 29

• الكرخ 24 حالة ضمن المناطق التالية, العامرية حالتين, الحرية حالتين, حي الجهاد 4 حالات, الوشاش حالة واحدة, حي الجامعة حالتين, السيدية 4 حالات, الدورة 3 حالات, البياع حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الطوبجي 3 حالات, الغزالية حالة واحدة,

• النهروان حالة واحدة,

• جسر ديالى حالتين محلة 103, 101

• الاعظمية 7 حالات محلة 312, 314,

• العبيدي 3 حالات محلة 762

• الشعب 27 حالة محلة 331, 345, 317, 343, 336, 357, 359, حي التجار, حي اور, البنوك

• شارع فلسطين 15 حالة محلة 506, 502, 504, 510, 505

• المدائن 10 حالات الجعارة, حي الوحدة , شقق سعيدة

• الكرادة 8 حالات محلة 901, 925, 904, 909

• ام الكبر حالتين محلة 345

• حي النصر 4 حالات محلة 773, العشوائيات

• الامين 9 حالات محلة 735, 733, 745, 747,

• سبع قصور حالة واحدة

• السعدون 4 حالات محلة 103, 101, 131

• الطالبية 3 حالات محلة 330, 323, قرب مطعم حبايبنا

• الصليخ 5 حالات محلة 326, 324

• الزعفرانية 12 حالة محلة 961, 962, 964, 951,

• الفضيلية حالتين محلة 753

• بغداد الجديدة 5 حالات محلة 715, 717

• بسماية حالة واحدة

• المشتل 9 حالات محلة 729, 731, 752,

• الحسينية 5 حالات محلة 223, 220, السكلات

• حي البتول حالة واحدة

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• حي الخليج حالة واحدة محلة 711

• الشماعية حالتين

• محافظة كربلاء حالة واحدة

• الكفاح حالتين محلة 129, 127

• العرصات حالتين قرب مصرف المشرق

• البلديات 3 حالات الزراعي

• المعامل 4 حالات الباوية

• الشماسية حالتين محلة 340

• الوزيرية حالة واحدة محلة 301

• زيونة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 33900 توفي منهم 1169 للاسف فيما اكتسب الشفاء 28156 ومتبقي قيد العلاج 4575”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 409 حالة.

الوفيات: 4

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