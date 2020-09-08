"تخاف من الإعلام المستقل".. واشنطن تعلق على إجراءات بكين ضد الصحفيين الأجانب

2020/09/08 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين بأنها "تخاف" وسائل الإعلام "المستقلة"، مؤكدة أنها تبلغت من بكين نيتها "فرض قيود أكبر على وصول الصحفيين الأجانب العاملين" على أراضيها إلى المعلومات.

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