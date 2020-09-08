نائب يحدد مسارين مهمين لتحقيق” امن ديالى” ويؤكد: الفراغات لم تنتهي

2020/09/08 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حدد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، مسارين مهمين لتحقيق امن ديالى، باعتبارها خاصرة بغداد الأمنية.

وقال الكروي لـ/المعلومة/، ان “ديالى مفتاح امن بغداد وموقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة تحدي في المشهد الامني في ظل محاولات القوى الارهابية زعزعة امنها واستقرارها بين فترة واخرى”.

وأضاف، أن “ديالى بحاجة لمسارين مهمين لتعزيز امنها واستقرارها وهي نشر المزيد من القوات الامنية لسد الفراغات التي لم تنتهي، وتفعيل البعد استخباري من خلال دعم اذرعه بشكل اكبر لان معركتنا مع الارهاب هي معركة معلومات لانه لايسيطر على اي منطقة بل يختبئ في اوكار يحاول استغلال اي فرصة لاستهداف الابرياء”.

واشار الكروي الى ان “الخلايا النائمة لاتزال مصدر تحدي والاستخبارات هي الحل الامثل لكشفها وانهاء وجودها”، مبينا “ضرورة دعم امن ديالى من خلال زيادة الاهتمام بالاستخبارات التي يمكن من خلالها درء مخاطر الارهاب وافشال اي محاولات ترمي لضرب استقرار المحافظة”.

وشهدت ديالى مؤخرا سلسلة عمليات ارهابية في مناطق متفرقة ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.انتهى25ف

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