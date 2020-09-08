2020/09/08 | 18:28 - المصدر: عين العراق

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مجازفة تحبس الأنفاس..



توم كروز يقفز إلى الهاوية

ظهر نجم السينما الأميركية، توم كروز، مؤخرا، وهو يقدمُ على "مغامرة جريئة" في النرويج أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن النجم الذي يبلغ 58 عاما، سار بدراجة نارية، على منحدر جبلي في منطقة هيليسلت، ثم ارتمى إلى شفير الهاوية.

وعقب ذلك، ترك توم كروز الدراجة النارية تسقط إلى الأسفل، فيما استطاع أن يهبط بسلام عن طريق المظلة، بعدما قام بمجازفة تحبس الأنفاس.

وأظهر مقطع فيديو طائرة مروحية وهي تحلق في المكان خلال "المغامرة التمثيلية" المحفوفة بالمخاطر.

وجرى تأخير تصوير هذه المشاهد من الجزء السابع لـ"مهمة مستحيلة" طيلة 5 أشهر من جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

ولأن ظروف الوباء أثرت بشدة على ميزانية الفيلم، فإن عرضه بشكل رسمي سيتأخر حتى نوفمبر 2021، وهو ما يعني انتظارا طويلا لعشاق السلسلة.

وبعدما انتقل إنتاج الفيلم إلى النرويج، ذكرت تقارير صحفية أن توم كروز استأجر سفينة بأكثر من نصف مليون دولار، لأجل حماية طاقم التصوير وإبقائه في مأمن من الإصابة بكورونا.





وأوردت بعض المصادر، مؤخرا، أن توم كروز تم إعفاؤه من شروط العزل القائمة في النرويج من أجل السماح له بتصوير العمل الفني الشهير.

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