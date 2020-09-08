الدهلكي يؤشر ثلاث ملاحظات حول رئيس الوقف السني ويدعو الكاظمي لانهاء تكليفه

2020/09/08 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لانهاء تكليف سعد كمبش من منصبه رئيسا لديوان الوقف السني، داعيا بالوقت نفسه رئيس مجلس النواب وممثلي المكون السني لتقديم اسماء ثلاثة مرشحين في اسرع وقت ممكن الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لشغل المنصب وبما يتناسب واهمية الموقع وحساسيته.

وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “منصب رئيس ديوان الوقف السني هو موقع حساس ومهم وبحاجة الى شخصية بمواصفات معينة للتصدي لهذا الواجب”، مبينا ان “تكليف سعد كمبش سابقا بمهام رئيس ديوان الوقف السني لم يكن دستوريا او قانونيا على اعتبار انه لم يكن بالأصل موظفا في الوقف كي يتم تكليفه بهذا المنصب”.

وأضاف، ان “الأمر الآخر يرتبط بطريقة إدارته للوقف بالفترة الماضية حيث كان للأسف الشديد متخبطا في عمله ولم يقدم للوقف ما يتلائم واهمية الموقع”، لافتا الى ان “الأمر الثالث والأهم هو كونه لم يكن مرشحا من الشخصيات والمؤسسات الممثلة للمكون بصفتهم الجهة المعنية رسميا وقانونيا في ترشيح المكلفين لتولي رئاسة الوقف السني”.

ودعا الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء، “لانهاء تكليف سعد كمبش من منصبه رئيسا لديوان الوقف السني”، داعيا بالوقت نفسه رئيس مجلس النواب وممثلي المكون السني الى “تقديم اسماء ثلاثة مرشحين في اسرع وقت ممكن الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لشغل المنصب وبما يتناسب واهمية الموقع وحساسيته”.

واكد الدهلكي، ان “هذه المطالبة من قبلنا لاتمثل اي موقف او استهداف شخصي لكمبش بل هي نظرة عليا للمصالح الوطنية وضرورة وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب في مرحلة الإصلاح التي يسعى الجميع للمضي بها بالمرحلة المقبلة”.

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