الصين تتباهى بـ ’انتصارها’ على كورونا

2020/09/08 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تباهت الصين، الثلاثاء، بأنها اجتازت بنجاح امتحان مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر على أراضيها أواخر العام 2019 قبل التفشي في كافة أنحاء العالم حيث يواصل انتشاره مع ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب مانقلت "رويترز" وتابعها "ناس" (8 ايلول 2020)، "لقد قدنا معركة كبيرة ضد الوباء تبيّن أنها صادمة لنا جميعاً، لقد اجتزنا اختباراً تاريخياً واستثنائياً وشاقاً للغاية".

ووزّع شي الثلاثاء جوائز على أربعة "أبطال" من الطواقم الطبية أمام مئات المدعوين الذين كانوا يضعون الكمامات خلال حفل في قصر الشعب في بكين.

وسجّلت الصين رسمياً 4634 وفاة بكوفيد-19 وقد احتوت السلطات المرض في البلاد بشكل واسع.



ويتمّ إحصاء بعض الإصابات فقط في شكل يومي.

إلا أن الصين تتعرض لانتقادات من جانب الولايات المتحدة التي تندد بإدارتها للوباء وتتهمها بأنها أخفت خطورة فيروس كورونا المستجدّ الذي اكتُشف أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط البلاد.

وأظهر إحصاء لرويترز، الثلاثاء، أن أكثر من 27.42 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، ووصل عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 892454 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و315840 إصابة و189240 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و280422 إصابة و72775 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث مسجلة أربعة ملايين و147794 إصابة و126960 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث سجلت مليونا و30690 إصابة و 17871 حالة وفاة.

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