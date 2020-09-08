الكشف عن “خلاف” بين حكومة الانبار والوقف السني حول اعادة فتح المساجد

2020/09/08 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن خلاف غير معلن بين حكومة الانبار والوقف السني حول الية اعادة افتتاح المساجد.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “بوادر خلاف ظهرت بين حكومة الانبار المحلية على خلفية قرار خلية الازمة التي يترأسها المحافظ علي فرحان الدليمي بإعادة افتتاح المساجد قبل الموعد المحدد من قبل الوقف “.

وأضاف، أن “قرار محافظ الانبار أصبح غير نافذ حيث ارسلت دائرة الوقف السني عددا من منتسبيها الى المساجد تطالبهم بعدم افتتاحها الا ضمن القرار الذي حدد من قبل الوقف يوم 20/ 9”.

يشار الى ان خلية ازمة الانبار قررت يوم 5/ 9 اعادة افتتاح كافة مساجد المحافظة شرط الالتزام بالإجراءات الصحية.



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