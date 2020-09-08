بالصور.. حريقان كبيران وسط بغداد

2020/09/08 | 18:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد::الفرات نيوز} اندلعت النيران في داخل مخزنين كبيرين للاجهزة الكهربائية وسط العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" ما أن سيطرت واخمدت النيران وانقذت فرق الدفاع المدني العوائل السكنية في منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس حتى ورد نداء عاجل يشير بوجود حادث حريق اخر في ذات المنطقة وتحديداً الكرادة خارج داخل مخزنين للأجهزة الكهربائية".واضافت" على الفور وجه مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وقاد الفرق الى الحادث الثاني مع ابقاء عدد من الفرق في الحادث الأول لاستكمال عمليات الاخماد والتبريد، ووجه أيضاً بتعزيز الفرق واستنفار الجهد للسيطرة على النيران التي بدأت التغطية ادخنتها سماء الكرادة في المخازن المملوءة بالبضائع".وتابعت" حيث امر بوهان بتطويق النيران من الجهات الاربعة وحصرها وعزلها ومنع امتدادها الى ما يجاورها من مخازن ومحلات تجارية كبيرة مع ايجاد ثغرة ينفذ من خلالها أبطال الدفاع المدني الاقتحام المباشر وسط المخازن المحترقة للسيطرة على نيرانها". ووواصلت" كما نفذت فرق الدفاع المدني ما خطط له وباشرت بعمليات الاخماد والاقتحام بأداء مهني متميز حتى تمكنت من احتواء الحريق والحد من خسائرها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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