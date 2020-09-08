بالتفاصيل.. نتائج الاجتماع الموسع بين وفد الإقليم والحكومة الاتحادية

2020/09/08 | 18:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، عن نتائج الاجتماع الموسع المنعقد في بغداد.

وقال ال...

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