تفاصيل جديدة عن

2020/09/08 | 18:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربالرغم من اعتياد الأوساط الشعبية والإعلامية في العراق، على سماع أخبار جرائم القتل التي بدأت تزداد في الآونة الأخيرة حتى لا يخلو يوم من الإعلان عن حادثة مشابهة، إلا أن جريمة حدثت يوم أمس أعلنت عنها وزارة الداخلية بدأت تتكشف تفاصيلها اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي بعد "تحفظ" الداخلية على التفاصيل.

بحسب مدونين، فإن القاتل من مواليد 2000، والعائلة الضحية هم عمه وزوجة عمه وأبنائهم، فيما كشفت أن سبب إقدامه على قتلهم هو "الإساءة" إلى مقتدى الصدر

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد (أب وأم و٣ أطفال) في منطقة الأمين ببغداد".

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وأشارت إلى أن "القوة تمكنت من التحرك الفوري والسريع والقبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه هذه الجريمة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا".

وبينما لم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل الجريمة فضلًا عن عدم نشر الصور المتعلقة بالجرمية كما الحال مع باقي الجرائم التي تعلن عنها الوزارة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم الثلاثاء، تفاصيل الجريمة وصور مكان الحادثة.

وبحسب مدونين فإن القاتل من مواليد 2000، والعائلة الضحية هم عمه وزوجة عمه وابنائهم، فيما كشفت أن سبب إقدامه على قتلهم هو "الإساءة" إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأظهرت صور اطلع عليها "ألترا عراق"، كتابات تركها القاتل على جدران المنزل، تتضمن عبارات من قبيل "هذا جزاء من تجاوز على آل الصدر"، و "جند المهدي سرايا السلام".

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