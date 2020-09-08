مرور أربيل تصدر قرارا بشأن دراجات ’’التكتك’’ وتؤكد: دخولها للعراق غير شرعي

2020/09/08 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد المتحدث باسم مديرية مرور أربيل فاضل حاجي، الثلاثاء (8 أيلول 2020)، أن المديرية ستصادر دراجات "التكتك" سواء كانت لدى المواطنين أو التجار.وقال حاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "دخول التكتك إلى العراق بيتم بصورة غير شرعية كونها تدخل بصيغة دراجات ويتم تحويرها داخل ورش فنية، لذلك ولعدة أسباب اتخذنا أوامر بمصادرتها".وأضاف، "أولا لأنه تخلق حالة زخم شديد في الشوارع، وثانيا تشوه المظهر الحضاري للمدينة، وثالثا لايمكن تسجيلها وإعطائها أرقام لأنها داخلة بصورة غير شرعية وهذا يؤثر من الناحية الأمنية".وأشار إلى أنه "اتخذنا قرارا وصادرنا العديد من تلك العجلات، وحذرنا التجار من استيرادها".

وفي بغداد، اعلنت مديرية المرور، إنه بسبب استمرار الحملات المرورية على دراجات التكتك التي لاتحمل لوحات تسجيل، ولكون الكثير من أصحابها هم معيلين للعوائل، وللحد من هذه الظاهرة تجدد المرور دعوتها لمالكي هذه الدراجات لتسجيلها مع العرض تم تخفيف رسوم اللوحات الى 300,000 الف دينار بدلاً من 600,000 الف دينار مستصحبين معهم نسخه من التصريحة الكمركية و كتاب موجه الى المرور من الكمارك لغرض فحصها و منحها لوحة مرورية.

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