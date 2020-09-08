قوى التغيير والإصلاح في مواجهة الطبقة السياسية المتنفذة - صبحي مبارك مال الله

2020/09/08 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله تدور في الساحة السياسية العراقية وفي ساحات الإعتصام والتظاهر مناقشات وجدل ومقابلات لأطراف سياسية فضلاً عن عقد الندوات واللقاءات التي شارك فيها المثقفون وكذلك مساهمة الكتاب والصحفيين على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات( اليو تيوب ) حيث برز أيضاً دور الشباب المنتفض في طرح آراءهم ضمن هذا النقاش .



كما ساهمت منظمات المجتمع المدني العراقية في هذه الندوات واللقاءات التي تعبر عن آراء الشارع العر ......





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