2020/09/08 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ‏Cogito ergo sumتتحدب المرآةخجلا من صورتهافي عينيكوتتقعر السماء المستطيلةويتقلص الشك المنهجيويسيحكقطعة من الشمعتذوب حيرةترقص علامات الإستفهامعلى الصفيح الساخنتنسكبمن خلال الأهداب النائمةمن ثقوب الرموشوينصهر الإرتيابفي حرارة اليقينويتبخر التساؤلفي حضور الغياب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوجيتو - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوجيتو - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).