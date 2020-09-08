الشيخ علي مغردا: انتبهوا يا ثوار الأحياء الفقيرة!

2020/09/08 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نبه النائب فائق الشيخ علي، الثلاثاء، سكان الاحياء الفقيرة الى ما قال ان الميليشيات قامت به في انتخابات عام 2018 ، حيث سحبت هوياتهم المدنية تحت تهديد السلاح وامرتهم بإنتخاب مرشحيها، على حد قوله.

وجاء في نص تغريدة نشرها الشيخ علي على "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (8 ايلول 2020) :

" انتباه!

أجبرت الميليشيات في انتخابات 2018م سكان الأحياء الفقيرة على سحب بطاقاتهم المدنية تحت تهديد السلاح، وأمرتهم بانتخاب مرشحيها، وهددتهم بوجود كاميرات في مراكز الاقتراع تصورهم.

وقالوا لهم:

سنعرف لمن أدليتم بأصواتكم.

سنقتلكم إن صوتم لغيرنا".

وختم الشيخ علي تغريدته بالقول "انتبهوا يا ثوار الأحياء الفقيرة".

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