بعد “نفور” الشركات… دبلوماسي يكشف مشاكل وعقبات يواجهها الاستثمار في محافظة الديوانية

2020/09/08 | 18:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف المستشار الاقتصادي للسفير الإيراني لدى العراق، احمدي زادة، اليوم الثلاثاء، عن مشاكل وعقبات تسبب نفور الشركات والمستثمرين من الديوانية، مشيرا إلى عزم السفارة دعوة الشركات الإيرانية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وقال احمدي زادة في تصريح نقلته وسائل اعلام إيرانية، اثناء زيارته لمحافظة الديوانية، إن “هنالك مشاكل وعقبات تسببت بنفور الشركات والمستثمرين، الا اننا وبعد لقاء الحكومة المحلية بمحافظة الديوانية والمسؤولين في هيأة الاستثمار المحلية لمسنا نية حقيقية من قبل الحكومة المحلية لتسهيل عمل المستثمرين والشركات وازالة كل العقبات والمشاكل”.

وأضاف زادة: “سندعو الشركات الايرانية لزيارة الديوانية والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية فيها”.

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