الصحة العراقية تصدر أمرا 'عاجلا جدا وفوري' الى منتسبيها كافة (وثيقة)

2020/09/08 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن يكون الدوام الرسمي لكافة منتسبيها بنسبة 100% اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وقال وكيل وزارة الصحة الاداري هاني موسى بدر في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (8 ايلول 2020)، "فأن القرار جاء لإتمام انسيابية العمل الاداري في الدوائر والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة ولمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الراقدين ولزيادة السعة السريرية بعد انشاء مراكز علاج كورونا".

وأشار الى "أن ذلك يتطلب تواجد الملاكات على مدار الساعة لغرض تقديم الخدمات الصحية وانجاز كافة الاعمال الموكلة اليهم بالسرعة الممكنة".

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