اسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ حزيران الماضي

2020/09/08 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

هبطت أسعار النفط أكثر من 5% أثناء تعاملات، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران الماضي مع تعرضها لضغوط من قلق بأن تعافي الطلب على الخام قد يضعف بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.62 دولار، أو 6.24 بالمئة، إلى 39.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 19:00 بتوقيت بغداد وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من حزيران الماضي

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 7.50 بالمئة، إلى 36.25 دولار للبرميل.

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