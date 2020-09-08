اندية الدوري الممتاز: تأسيس الرابطة سيشكل ثقلاً كبيراً لدعم الاندية

2020/09/08 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اندية الدوري الممتاز لكرة القدم، عن تأسيس رابطة لفرقها، اليوم الثلاثاء، مؤكدة ان تأسيس الرابطة سيشكل ثقلاً كبيراً لدعم الاندية.

وذكرت الاندية في بيان مشترك ان "اليوم الموافق الثامن من أيلول لعام ٢٠٢٠، شهد ولادة كيان جديد سيكون نقطة تحول في مسارة كرة القدم العراقية الا وهو رابطة أندية الدوري الممتاز والتي ستشكل ثقلا كبيرا لدعم الأندية وتكون مساندة بشكل كبير لاتحاد الكرة".

واوضحت ان "فكرة الرابطة تبلورت منذ فترة ليست بقصيرة لكنها أبصرت النور اليوم وباتت واقع حال يجب أن نحسن التخطيط لتنمية هذه الرابطة لنكسب خبرات إدارية جديدة تعمل على تنظيم المسابقات المحلية وتنجح في تنمية الأندية إداريا وماليا على عكس السنوات الماضية والتي شهدت فوضى يشهد لها الجميع على مستوى المسابقات وضياع حقوق الأندية".واضافت ان "هذا المولود الجديد لابد أن يكون مكتمل الولادة دون أي تشوه ونحتضنه بشكل مثالي لينشأ في بيئة صالحة ليشتد عوده ويأخذ دوره البناء في رفع شأن الكرة العراقية".

وبينت ان "المسؤولية كبيرة وتقع على عاتق الجميع وليس فقط الأندية لكننا نملك الإرادة والإصرار على تطوير هذه الرابطة لتكون مضاهية لروابط الدول الأخرى التي سبقتنا بالتجربة".واشارت الى أن "الظروف والتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم وتحولها إلى رياضة ربحية وليس استهلاكية سيكون للرابطة دورا كبيرا وجبارا لشد عود الأندية لتعتمد على نفسها في التموين والاستثمار قد تكون هذه طموحات واحلام لكنها مشروعة ومن الممكن تحقيقها بدعم المؤوسسات الرياضية الشريكة والإعلام الشريف الساعي دائما لدعم كرة العراق لتكون منافسة في المحافل الدولية".

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