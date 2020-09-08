بحاجة الى 126 ترليون دينار… “إحصائية خطيرة” تكشف المشاريع المتوقفة في العراق بضمنها 42 مجمعاً سكنياً

2020/09/08 | 19:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن وجود الاف المشاريع المعطلة في العراق، مشيرة الى الحاجة لـمبلغ 126 تريليون دينار لاكمالها.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، ان 6250 مشروعا قيد الانشاء بحاجة الى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها وهذا العدد الكبير من المشاريع تسبب عدم ادراج اي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة، مبينا ان تلكؤ اتمام المشاريع ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين منها وجود 42 مجمعا سكنيا غير منجزا يحتاج الى اعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها، فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع.

واوضح، ان “الوزارة اوعزت بإيقاف الالتزامات الدولية لأجل ضغط وحدات الانفاق ما ادى الى حرمان بعض المحافظات من الخدمات، مشيرا الى استثناء بعض المشاريع في المحافظات التي لديها اموال لتنفيذ مشاريعها ودون مطالبتها بأموال اضافية لحين توفر السيولة.

وبين الوزير، ن هناك اهمية بالتوجه للبدائل في تخصيص الاموال للمشاريع الحيوية لاستكمالها خاصة المؤسسات الصحية والمجمعات السكنية في المحافظات، موضا انه سيتم ادراج اي مشروع جديد يتطلب ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية أو يلبي اي فجوة تنموية.

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